Covid-19 | Revelados novos dados sobre percurso de dois infectados

O casal da família de quatro infectados com covid-19 passou pelos edifícios da Administração Pública e pela Associação Geral das Mulheres no dia 29 de Julho, além de se ter deslocado a um banco dois dias antes, no edifício Landmark. Autoridades pedem contacto de pessoas que estiveram nestes locais

Os responsáveis do Centro de Coordenação e Contingência do novo tipo de coronavírus adiantaram ontem novos dados sobre o percurso feito em Macau por dois de quatro infectados com covid-19. No dia 27 de Julho os pais da família infectada foram a uma sucursal do banco ICBC no edifício Landmark entre as 16h30 e as 18h30. Dois dias depois, o casal deslocou-se de motociclo à Rua do Campo e foi ao terceiro andar do edifício dos Serviços de Administração e Função Pública, entre as 11h e as 12h e ao quinto andar do edifício da Associação Geral das Mulheres entre as 14h30 e as 14h40. No mesmo dia, voltaram à mesma sucursal do banco, onde estiveram entre as 15h e 15h30.

Foi, assim, pedido que quem tenha estado nestes lugares, à mesma hora que os residentes infectados, entre em contacto com o Centro de Coordenação. Relativamente aos percursos das carreiras de autocarros que transportaram infectados, as autoridades informaram ter contactado 150 passageiros.

O Centro de Coordenação adiantou ainda que a aluna da Escola Secundária Hou Kong terá sido infectada com covid-19 no voo entre Zhuhai e Xian. Quando regressou ao território não fez novo teste de ácido nucleico depois do primeiro teste, negativo, realizado a dia 18 de Julho. “Segundo os nossos critérios ela poderia regressar a Macau [sem novo teste], pois na madrugada de 25 de Julho o certificado ainda estava válido e não tinha de fazer novo teste.”

As autoridades estão neste momento a controlar duas zonas vermelhas de contágio, na Rua da Emenda e Rua do Coelho do Amaral, com um total de oito edifícios residenciais. Até à data apenas duas pessoas foram transferidas para hotéis para quarentena por não terem condições em casa.

Atrasos explicados

Os responsáveis do Centro de Coordenação foram ainda questionados sobre atrasos ou falta de informações concedidas aos moradores que residem em zonas vermelhas sobre a realização de quarentena. Leong Iek Hou referiu que os atrasos podem dever-se a mudanças de morada, uma vez que a alteração da cor do código de saúde foi feita segundo a morada registada nos Serviços de Identificação.

“A 3 de Agosto cercámos essas zonas e os seus moradores já estavam sob gestão. Na altura tínhamos de encontrar as pessoas de alto risco, e como tínhamos prioridades de trabalho só depois emitimos os despachos [para a realização das quarentenas]”, rematou a coordenadora.

Em relação à zona de Seac Pai Van, os residentes estão isentos de fazer um novo teste de ácido nucleico, após o posto de saúde ter sido desinfectado duas vezes.

Neste momento, a taxa de vacinação é de 43,5 por cento, disse Tai Wa Hou, responsável pelo programa de vacinação. As pessoas vacinadas com mais de 12 anos representam 49 por cento, enquanto a faixa etária entre 40 e 49 anos representa a fatia mais elevada, com 70 por cento. Os jovens com menos de 20 anos e os idosos totalizam apenas cerca de 20 por cento da população vacinada.

Hong Kong só em Abril

A quarentena vai continuar a ser uma realidade para quem entra em Hong Kong até Abril do próximo ano. A informação foi divulgada ontem pelo Governo de Hong Kong, que alargou a medida que estava prevista terminar no próximo dia 30 de Setembro. Segundo a TDM Rádio Macau, quem viajar para Hong Kong até 31 de Março de 2022 terá de fazer quarentena. O porta-voz do Executivo local disse que o prolongamento do prazo permite às autoridades adoptarem novas medidas consoante a evolução da pandemia.