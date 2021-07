Droga | Detido por tornar quarto de hotel em “sala de chuto”

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na passada terça-feira um residente de Macau de nacionalidade tailandesa suspeito de alugar um quarto de hotel na zona central da cidade para vender metanfetaminas e acolher interessados em consumir estupefacientes no local.

Após interceptar o homem nas redondezas do hotel, a PJ encontrou e deteve duas mulheres de nacionalidade tailandesa no quarto de hotel, que se encontravam a consumir metanfetaminas nesse preciso momento. No quarto alugado, foram apreendidos 0.53 gramas de estupefacientes, juntamente com balanças electrónicas e outros utensílios.

Paralelamente, um homem de nacionalidade estrangeira foi detido na Estrada Kiang Wu com 2.81 gramas de metanfetaminas, vindo mais tarde a confirmar-se que se tratava do fornecedor de estupefacientes do homem que alugou o quarto de hotel.

Contas feitas foram apreendidos 2.81 gramas de metanfetaminas com o valor aproximado de 9.000 patacas.

Os quatro suspeitos admitiram a prática dos crimes, tendo o caso seguido para o Ministério Público.