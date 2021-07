Wynn | Festival de Cerveja e Cultura une Macau e Qingdao

Entre 16 de Julho e 8 de Agosto realiza-se o primeiro Festival de Cerveja e Cultura de Macau e Qingdao, no relvado da entrada sul do Wynn Palace, no Cotai. Ao longo de 24 dias, entre brindes com Tsingtao e Macau Beer, serão organizadas exposições, eventos de promoção turística, performances musicais e gastronomia

Mais de 1600 quilómetros separam Macau da cidade de Qingdao, na província de Shandong, mas esta distância será encurtada pelo primeiro Festival de Cerveja e Cultura de Macau e Qingdao, que se realiza entre 16 de Julho e 8 de Agosto no relvado da entrada sul do Wynn Palace, no Cotai.

Durante 24 dias de festa, entre as 18h e a meia-noite, não vão faltar razões para múltiplos brindes com cervejas das marcas Tsingtao e Macau Beer, unindo a grande cervejeira nacional e a empresa local.

Além do ambiente de cervejaria ao ar-livre, os visitantes terão ao dispor iguarias das duas regiões, banquinhas com gastronomia gourmet e comidas para todos os gostos a forrar o estômago. O espaço será também animado por concertos e performances artísticas, exposições e acções de promoção turística.

Organizado em parte pela Wynn Macau, o festival marcará um encontro entre os dois territórios. A “Zona Criativa e Cultural das Duas Cidades” servirá de plataforma de apresentação dos principais trunfos de Macau e Qingdao enquanto cidades com culturas vibrantes,

Aproveitando o sentimento de união proporcionado por brindes e rodadas de cerveja, será apresentado um conjunto de actividades como a “Conferência de Promoção Turística Qingdao – Macau”, e o “Evento de Fotografia de Casamento Qingdao – Macau”, para promover os recursos turísticos de ambas as cidades.

A ideia será explorar sinergias entre as duas regiões com colaborações ao nível da indústria do turismo que tragam novas oportunidades de negócio, e que abram portas para aprofundar a cooperação entre a Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau e o Grupo da Baía de Bohai.

Para durar

Durante a apresentação do evento, na sexta-feira, a directora executiva da Wynn Macau, Linda Chen, demonstrou esperança de que “as duas cidades aproveitem o momento para manter uma próxima e longa relação”.

A responsável da operadora afirmou que tendo em conta as tendências de recuperação económica entre o Interior da China e Macau, é essencial este tipo de cooperação, como o estabelecimento das cidades-irmãs Qingdao – Macau, para promover a política económica nacional de “dupla circulação”.

O director da entidade organizadora, Wong Fai, disse que “as duas cidades não só partilham características turísticas e geográficas semelhantes, mas ambas foram importantes portos históricos da Rota da Seda”.

Parte da baía da costa sul de Shandong foi, no final do século XIX, concessionada ao império germânico. Menos de uma década depois do estabelecimento de alemães em Qingdao nasceu a cervejaria Tsingtao, para responder à sede dos novos residentes da região. Desde 1991, a cidade é todos os anos palco do Festival Internacional da Cerveja de Qingdao.