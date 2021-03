Covid-19 | Epidemiologistas da China e EUA pedem cooperação global

O principal especialista chinês em doenças respiratórias, Zhong Nanshan, e o especialista em doenças infecciosas dos EUA, Anthony Fauci, pediram solidariedade e cooperação globais na luta contra a COVID-19, numa conversa online organizada pela Universidade de Edimburgo na terça-feira. Os dois acreditam que a cooperação global é fundamental no controle da epidemia.

“O novo coronavírus é um inimigo de toda a humanidade”, disse Zhong. “Se o coronavírus ainda se espalha em alguns países individuais, não se pode dizer que a COVID-19 está totalmente controlada em todo o mundo. Se quisermos acabar com esta epidemia, precisamos de adequadas decisões científicas e com base em evidências pelos políticos de cada país. Todos devem fazer o seu melhor. Portanto, precisamos de solidariedade global”, disse Zhong.

“Com o desenvolvimento e comercialização de vacinas, levará pelo menos dois a três anos para atingir a imunidade coletiva em todo o mundo”, previu.

Os dois concordaram que equilibrar o desenvolvimento económico e a prevenção e controlo da epidemia é um desafio global, e o retorno indevidamente apressado à “vida normal” pode levar a uma reacção da epidemia.

“Tivemos sucesso no passado por meio da cooperação global com varíola, poliomielite e sarampo. Não há razão no mundo para que não possamos fazer o mesmo com a COVID-19 por meio de uma combinação de medidas cooperativas de saúde pública e a aplicação da ciência para obter intervenções na forma de vacinas e terapias e outros tipos de intervenções”, assinalou Fauci.

“Uma notícia muito boa é que a ciência básica e clínica gerou uma potencial e real solução para o problema”, afirmou. “E isso é no desenvolvimento de vacinas altamente eficazes, não só pelos Estados Unidos, mas também pela China, Rússia, Índia e outros países. Neste momento temos nos Estados Unidos e em outros países vacinas que têm uma alta eficácia e boa segurança.”

“Eu sei que não podemos tornar o mundo vacinado num ano, mas espero que suprimamos a dinâmica desse surto a ponto de estar sob um controlo extraordinariamente bom, para darmos alguns passos em direção à normalidade”, disse Fauci.