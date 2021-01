Covid-19 | Um infectado entre os passageiros do voo vindo de Tóquio

Macau tem um novo caso de covid-19. De acordo com o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, o 47º caso chegou ontem num dos voos, o segundo, da Air Macau, oriundo de Tóquio. A paciente é uma residente, de 43 anos, que partiu do Dubai a 19 de Janeiro, e que chegou a Tóquio via Singapura.

O primeiro teste rápido à covid-19 acusou positivo e, segundo as autoridades, é um caso assintomático. A paciente, em conjunto com outros oito indivíduos com quem teve contacto próximo vão ficar no Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane, em isolamento. Ontem chegaram a Macau 109 residentes, que vão cumprir quarentena no Hotel Grand Coloane, durante 21 dias.