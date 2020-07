Plástico

Fazem um ar zangado

De quem não quer falar

Cruzam os olhos de lado

Com medo de espreitar

Tem cuidado no passo

Graça de artista só

Muitas manias no trato

A mim só me dá dó

E oh!

É tão fácil ver

Que é só plástico

Oh, eu também quero ser

Só de plástico

Vesti a indumentária

Que hoje vou aparecer

A crítica é binária

Quase tudo para esquecer

É festa, não presta, não tem valor

Focado, ao lado, só causa dor

Porque, oh!

É tão fácil ver

Que é só plástico

Oh, eu também quero ser

Só de plástico

E eu sei que é difícil de aceitar

Que eu tenho a minha arte no falhar

E ando à toa

E oh!

É tão fácil ver

Que é só plástico

Oh, eu também quero ser

Só de plástico

NUNO RODRIGUES, RAFAEL FERREIRA e RUI FIUSA