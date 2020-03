Com vista a “reflectir a desaceleração económica global com maior consciência sobre distanciamento social e restrições de vistos/viagens”, o ramo de corretagem do Jefferies Group LLC aumentou em 29 pontos percentuais a sua previsão para a contração na receita bruta do jogo em Macau, noticiou ontem o GGRAsia. A empresa estima agora que o declínio anual seja de 45 por cento. Anteriormente, a instituição tinha previsto uma queda de 16 por cento este ano, e de 9,2 por cento em 2021.

Em nota emitida na segunda-feira, o analista Andrew Lee indicou que a Jefferies mantém uma posição conservadora em relação às perdas do sector pela crença de um aliviar nas restrições de viagens.

Por sua vez, a agência corretora Sanford C. Bernstein Ltd disse num memorando que estimava que a receita bruta do jogo entre 1 e 22 de Março era de aproximadamente quatro mil milhões de patacas, com uma taxa média diária mensal de cerca de 182 milhões, escreveu o GGRAsia. Isto reflecte um decréscimo de 78 por cento comparativamente a Março do ano passado. Sanford Bernstein notou ainda que a média “piorou” para 164 milhões durante a semana de 16 a 22 do mês em análise.