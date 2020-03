O Governo decidiu que a partir da meia-noite desta quinta-feira, 19, todos os titulares do título de trabalhador não residente (TNR) que não sejam TNR do interior da China, Hong Kong e Taiwan passam a estar proibidos de entrar no território.

Um comunicado explica que esta decisão se deve “à contínua propagação da epidemia pelo Covid-19 em todo o mundo”, pelo que o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, “decidiu proferir o despacho em causa de forma a prevenir a importação de casos de infecção do exterior e proteger a saúde dos residentes de Macau”.

Esta medida prevê, no entanto, excepções de entrada “por motivo de interesse público”, tal como a “prevenção, controlo e tratamento da doença, socorro e emergência”, ou “casos excepcionais de manutenção do funcionamento normal de Macau ou das necessidades básicas de vida dos residentes”. Nesses casos, “as autoridades sanitárias podem dispensar o cumprimento da restrição de proibição de entrada aos titulares do título de identificação de TNR visados”.