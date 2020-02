O Centro Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus emitiu ontem um comunicado onde garante que as máscaras cirúrgicas são eficazes no combate ao contágio com o novo coronavírus, afastando aquilo que considera ser falsas informações.

“Foi divulgado através de uma plataforma electrónica que as máscaras cirúrgicas são inúteis contra a propagação do novo coronavírus, e que só as máscaras com padrões N95 é que são seguras. O novo tipo de coronavírus é transmitido principalmente através de gotículas de saliva e por contacto. Na prática ordinária de cuidados de enfermagem a nível clínico, ou sob condições normais de trabalho e de vida, o uso correcto de máscaras cirúrgicas gerais é uma medida de protecção eficaz contra a propagação de gotículas de saliva e ao mesmo tempo, garantia do ar fresco suficiente. As máscaras cirúrgicas gerais também podem proteger o público em geral contra a infecção.”

Neste sentido, o Centro “apela a todas as pessoas para que não divulguem informações falsas que possam levar o público a entrar em pânico”. “Os residentes devem estar atentos às informações oficiais e não devem acreditar nem replicar ou re-transmitir rumores. Todos devemos combater a epidemia de Macau e rejeitar falsas informações”, aponta a mesma nota.