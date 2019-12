O projecto Uk Kei de Leonor Teles e Filipa Reis venceu na categoria “Macau Spirit Award” do IFFAM Project Market (IPM), garantindo um prémio monetário de 5 mil dólares americanos. Para Leonor Teles, a mais jovem realizadora a vencer um Urso de Ouro na competição de curtas-metragens de Berlim (2016), apesar de existir alguma estranheza pelo facto de estar “a receber prémios por coisas que ainda não estão feitas”, o reconhecimento é muito positivo.

“Na verdade eu nem sei bem o que quer dizer Macau Spirit Award mas é sempre bom quando reconhecem aquilo que estamos a tentar fazer. É sempre um incentivo, e passando-se o filme em Macau este reconhecimento é bom.” Quanto à obra em si, Leonor Teles apenas adiantou “que se passa entre Lisboa e Macau”, não havendo ainda nenhum calendário definido para o projecto.

Já o “Best Project Award” do IPM, foi atribuído ao filipino Eduardo Dodo Dayao, pelo projecto Dear Wormwood. Após saber que ia levar para casa 15 mil dólares americanos, o realizador mostrou-se satisfeito com a conquista e prevê começar a rodar o filme no final do próximo ano.

O prémio “Creative Excellence Award”, no valor de 10 mil dólares americanos, foi atribuído ao projecto The Day and Night of Brahma, da sul-africana Sheetal Magan, cuja curta Paraya foi apresentada em Cannes.

Por fim, Drum Wave, da realizadora australiana Natalie Erika Jameson venceu na categoria “Best Co-production Award”, garantindo também 10 mil dólares americanos.