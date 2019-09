O relatório relativo à consulta pública sobre a revisão da lei do trânsito rodoviário espelha bem a situação caótica com que todos os dias se deparam os condutores. Isso porque a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) há muito que deseja aumentar as multas por estacionamento ilegal, mas os resultados mostram que, pela vontade da população, tal não deveria acontecer.

Mais de metade dos inquiridos mostram-se contra o aumento de multas por estacionamento ilegal ou por paragens em sítios proibidos, entre outros casos. E perguntam aqueles que não vivem em Macau: “O quê? As pessoas querem continuar a pagar o mesmo quando deixam o seu carro num sítio onde é proibido estacionar?”. Sim, porque não há alternativa. Nunca conduzi em Macau e sempre me desloquei a pé ou de autocarro, mas questiono-me como é possível andar todos os dias de carro quando não há grandes alternativas de estacionamento a não ser…os sítios proibidos, nem que seja por breves minutos, para deixar o filho na escola ou para ir buscar a roupa à lavandaria. Estas respostas deveriam fazer soar o alarme às autoridades que, imagino, bem gostariam de ter espaço à disposição para criar mais lugares e parques de estacionamento.

Espero que com os novos aterros se criem soluções para um território que não pára de crescer, muito mais em termos populacionais do que ao nível da dimensão do território.