Dados oficiais da Autoridade Monetária e Cambial de Macau (AMCM) revelam que os depósitos e empréstimos realizados por residentes aumentaram face ao mês de Abril, com os depósitos a crescerem na ordem de 1,3 por cento, num valor ligeiramente superior a 645 mil milhões de patacas.

Já os empréstimos no sector privado aumentaram 1,2 por cento face ao mês anterior, tendo atingido um total de 11 mil milhões de patacas. Também os depósitos do sector público na actividade bancária registaram um aumento ligeiro de 0,2 por cento, o equivalente a 239,6 mil milhões. No que diz respeito aos depósitos de não-residentes, houve uma quebra de 1,6 por cento, num total de 257,8 mil milhões de patacas.

A AMCM fez as contas dos empréstimos por sector de actividade económica e concluiu que, no primeiro trimestre do ano, face ao último trimestre de 2018, os empréstimos feitos na área da tecnologia de informação aumentaram 38,9 por cento, enquanto que no sector do comércio por grosso e retalho aumentaram 3,5 por cento.

Por outro lado, os empréstimos no sector de restaurantes, hotéis e similares e indústrias transformadoras registaram quebras de cinco e 1,3 por cento, respectivamente. Já os empréstimos ao exterior cresceram 7,7 por cento, atingindo as 574,5 mil milhões de patacas. Como resultado, os empréstimos ao sector privado cresceram 4,5 por cento em relação ao mês anterior, atingindo 1.085,5 mil milhões de patacas.