Por outro lado, a Ponte HKZM também poderá ter influenciado o aumento de turistas, aponta o responsável à mesma fonte. No sábado, os postos fronteiriços locais registaram a passagem de 467 mil pessoas. De acordo com as autoridades, ontem era esperado um novo recorde de entradas no território.

A razão para o aumento de visitantes nesta época prende-se com o facto do feriado do Ching Ming ter calhado numa sexta-feira e coincidiu com um fim-de-semana prolongado.

