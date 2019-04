No dia 1 de Abril apresentou sintomas de febre e nos dias 1, 3 e 4 de Abril a família levou-a a uma clínica privada para consulta médica. No dia 5 de Abril, a paciente apresentou erupção cutânea na cara e no pescoço, tendo recorrido a tratamento médico, durante a tarde, no Serviço de Urgência do Hospital Kiang Wu. Durante o período de incubação da paciente, a mesma deslocou-se três vezes por semana a Zhuhai.

