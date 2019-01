Uma menina de quatro anos e cinco meses faleceu esta manhã no Centro Hospitalar Conde de São Januário, informaram esta tarde os Serviços de Saúde de Macau (SSM).

A menina deu entrada no hospital dia 13 com outros sintomas, tais como pés inchados e dificuldades respiratórias. Só no dia seguinte é que começou a ter febre, tendo sido diagnosticada com gripe no dia seguinte. O pessoal clínico adiantou ontem que esta não contribuiu, de forma directa ou indirecta, para a morte.

A menina já sofria de cardiomiopatia causada por um quadro clínico de hipertiroidismo.