Maria José da Costa Machado, juíza desembargadora em Portugal, inicia amanhã funções como assessora da Assembleia Legislativa (AL). A contratação, um período de dois anos, avançada hoje pela Rádio Macau, tem lugar dias depois da saída de Paulo Cardinal e Paulo Taipa, a 31 de Dezembro.

Tal contraria as declarações do presidente da AL, Ho Iat Seng, que, aquando da não renovação dos contratos de Paulo Cardinal e Paulo Taipa, garantiu que o quadro de juristas do hemiciclo chegava e bastava.