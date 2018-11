Sulo Sou entrega amanhã ao presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, um projecto de lei para implementação do salário mínimo. A informação foi revelada ontem pelo deputado em conferência de imprensa.

Sulu Sou entende que a apresentação do projecto é uma forma de pressionar o Executivo a avançar com a legislação, até porque “a consulta pública acerca desta matéria terminou no final do ano passado, e durante este ano não houve progressos”, disse.

O valor do salário mínimo que será proposto pelo deputado é de 38 patacas por hora, 304 patacas por dia, 1824 por semana e 7904 patacas por mês.

No entanto, empregadas domésticas e pessoas portadoras de deficiência ficam de fora da proposta do deputado pró-democrata. A razão apontada foi a “a falta de consenso entre as opiniões da população”.

Recorde-se que na consulta pública do ano passado, 90,4 por cento da população concordou com o estabelecimento do regime mas com excepções: empregadas domésticas, deficientes e não residentes. Na altura, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais concordou com a exclusão do diploma dos dois primeiros grupos, tendo mantido a abrangência aos trabalhadores não residentes.