Devido à influência do tufão “Mangkhut”, as instalações culturais sob a alçada do Instituto Cultural (IC), incluindo sítios do património, bibliotecas públicas, museus e salas de exposições, entre outras, vão estar encerradas durante o dia de hoje. O Instituto Cultural anunciou que o encerramento dos equipamentos se deve às operações de limpeza e inspecção de forma a garantir “a segurança do público”. As datas para a reabertura das instalações culturais serão anunciadas de acordo com a avaliação. Também as candidaturas ao “Programa de Apoio Financeiro para Actividades/Projectos Culturais”, ao “Programa de Formação de Recursos Humanos na Gestão Cultural e das Artes” e ao “Programa de Subsídios à Arte da Comunidade” para o ano de 2019 foram adiadas.