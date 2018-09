Representantes do Asilo Vila Madalena realizaram, ontem, uma conferência imprensa contra a deslocação dos cerca de 500 galgos que vão ser colocados no terreno junto ao Caminho da Cordoaria. De acordo com o canal chinês da Rádio Macau, a Irmã Teresa explicou que os moradores do Asilo Vila Madalena receiam que a mudança de cerca de 500 galgos para o terreno incomode devido ao barulho e ao eventual cheiro. Por essa razão, a freira pediu ao Governo que intervenha para tomar conta da situação. Actualmente, o Executivo, através do IACM, tinha dito que concordava com a mudança para este terreno. Neste momento, a instituição conta com cerca de 80 pessoas nas instalações.