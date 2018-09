Aconstrução de um edifício com escritórios para o Governo na ZAPE, junto à Avenida da Amizade, vai custar entre 160 e 250 milhões de patacas, de acordo com as propostas apresentadas a concurso público, na quinta-feira, e reveladas pelo Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, na sexta-feira. De acordo com a informação avançada pelo GDI, foram entregues 19 propostas com valores entre 160 milhões e 250 milhões de patacas e os prazos a variarem entre os 615 e 730 dias de trabalho, ou seja entre um ano e oito meses e dois anos. Das 19 propostas recebidas, apenas uma apresentou problemas, tendo sido aceite à condição, com os responsáveis a precisarem de entregar alguma documentação em falta. O edifício em causa vai albergar escritórios e parques de estacionamento para a Administração Pública, numa estrutura com cerca de 1 636 metros quadrados, com 11 pisos superiores e 2 pisos subterrâneos. O início das obras está previsto para o primeiro trimestre do próximo ano.