A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino antes do jogo com a Itália, segunda-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, que marcará a estreia da campeã europeia no grupo 3 da Liga das Nações.

Um dia depois da dispensa por lesão do lateral Raphaël Guerreiro, o selecionador Fernando Santos, que ‘poupou’ o avançado Cristiano Ronaldo, deverá contar com os outros 23 convocados no treino marcado para o recinto do Benfica às 10:30, sendo permitida a presença de órgãos de comunicação social durante os primeiros 15 minutos.

Às 12:15, no mesmo local, está prevista a conferência de imprensa de Fernando Santos e de um jogador a designar, com vista a abordar o primeiro jogo oficial após o Mundial2018, no qual Portugal foi eliminado nos oitavos de final, ao perder por 2-1 com o Uruguai.

Por sua vez, a Itália, que empatou 1-1 na receção à Polónia na estreia da nova competição, vai treinar no Estádio da Luz a partir das 19:00, seguindo-se uma conferência de imprensa com o selecionador, Roberto Mancini, e um jogador, às 19:45.

A seleção portuguesa, que na quinta-feira empatou 1-1 com a Croácia, vice-campeã mundial, recebe na segunda-feira a congénere italiana, a maior ausente do Mundial2018, em jogo com início às 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, sob arbitragem do escocês William Collum.