Macau registou, nos primeiros seis meses do ano, 2.855 nados-vivos – menos 301 – e 955 óbitos – menos 34 em termos anuais homólogos, indicam dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). No final de Junho, a população total de Macau era composta por 658.900 habitantes, traduzindo um aumento anual homólogo de 1,6 por cento (mais 10.500 pessoas), dos quais 181.499 eram trabalhadores não residentes. O número de casamentos também sofreu um aumento, atingindo 2.135, ou seja, mais 108 do que os registados nos primeiros seis meses do ano passado.