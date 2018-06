As águias poderiam ter chegado ao título já este fim-de-semana, mas a vitória do Chao Pak Kei diante do Monte Carlo, por 5-0, adia a questão para Domingo. Mesmo assim, nesta jornada, os encarnados cumpriram a sua função e venceram os Serviços de Alfândega por 5-0

O Benfica derrotou na sexta-feira os Serviços de Alfândega por 5-0 e está a uma vitória do pentacampeonato. A vitória na Liga de Elite poderia mesmo ter ficado selada no Sábado, caso o Chao Pak Kei tivesse cedido pontos diante do Monte Carlo, mas a equipa que ocupa o segundo lugar venceu os Canarinhos por 5-0 e adiou a decisão para a próxima jornada.

No Estádio de Macau, as águias não facilitaram e colocaram-se na frente do marcador, logo aos dois minutos de jogo. Iuri Capelo foi servido na direita do ataque das águias, arrancou para o interior da área adversária e tirou um cruzamento rasteiro. Nesse momento surgiu o goleador da equipa Carlos Leonel a emendar para o 1-0.

Mais nove minutos de jogo e os encarnados marcaram o 2-0. Um golo que mostra a razão da Alfândega ocupar o último lugar da Liga de Elite. Após um cruzamento na direito do ataque do Benfica, a bola sobra para Nikki Torrão. O internacional por Macau consegue ganhar espaço, de costas para a baliza, e tirar mais um cruzamento, desta vez na esquerda. O guardião Ieong ainda tentou sair à bola, mas falha o soco e serve Carlos Leonel. Com muita calma o avançado das águias dominou a bola, tirou Ieong da jogada e rematou para o 2-0.

Finalmente aos 22 minutos, o encontro ficou sentenciado com o terceiro golo do encontro, que acabou com as esperanças de uma recuperação dos Serviços de Alfândega. Mais uma vez a defesa dos serviços ficou a dormir, permitiu um primeiro remate de Lei Chin Kin, que Ieong afastou com todo o mérito, mas a bola sobrou novamente para Carlos Leonel. À frente da baliza o encarnado limitou-se a fazer o que sabe melhor, marcar, e apontou o 3-0.

Na segunda parte o sentido único do jogo não se alterou. Nikki Torrão aos 47 minutos, após um cruzamento para a área de Lei Chin Kin, apontou o 4-0. O mesmo jogador voltou a bisar já em cima do minuto 90.

Confusão entre jogadores

Antes do final do jogo houve ainda tempo para confusão dentro de campo. Lam Man Keong desarmou em falta Titto, e o jogador do Benfica perdeu o controlo, saindo disparado atrás do atleta da Alfândega. Valeu a calma de alguns jogadores, que evitaram que os empurrões e insultos escalassem para algo mais. Como consequência, Lam, que assumiu uma postura mais passiva no caso, viu o segundo amarelo e foi expulso. Titto viu o vermelho directo.

No outro jogo que interessava para as contas do título, o C.P.K. goleou o Monte Carlo, também por 5-0, com golos de Alexandre Matos, Lam Ka Seng, Diego Patriota, Danilo e César Felipe.

Num altura em que estão nove pontos em disputa, o Benfica de Macau tem sete de vantagem para o Ka I. Por isso, em caso de uma vitória nos três jogos que falta disputar, as águias asseguram matematicamente o título. O próximo encontro dos encarnados está agendado para o próximo Domingo, às 20h30, no Estádio de Macau, diante do Monte Carlo. Por sua vez, o C.P.K. joga no mesmo dia, com a Polícia, às 18h30. Um deslize do Chao Pak Kei também pode assegurar o título das águias.