A formação da Escola Primária Meiyuan de Shenzhen conquistou o torneio de sub-13, organizado pela Academia do Sporting de Macau no Campo D. Bosco, no Sábado.

No segundo lugar ficou a equipa AET ARKsports de Hong Kong, seguida pela Academia do Sporting de Macau, Escola Portuguesa de Macau, FYFC de Zhuhai e, no último lugar, a equipa titulada pelo Instituto do Desporto, Futebol de Macau.

“Foi um dia em grande para o futebol de Macau, com equipas bem organizadas, com um bom nível, a proporcionarem bons jogos”, considerou Nuno Capela, técnicos dos leões.