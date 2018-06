João Afonso alcançou o quinto lugar no Campeonato Asiático de Karting, na prova realizada ontem no kartódromo de Coloane. Apesar de ter como objectivo chegar ao top três, o karting não permitiu ao piloto macaense ir mais longe.

“Antes do Asiático encomendei um carro para este campeonato, mas não chegou a tempo. Por isso tive de utilizar o karting com que corro há dois anos, que está desactualizado face à concorrência. Realmente não houve mesmo ritmo para me chegar mais à frente”, disse João Afonso, piloto ao HM. A próxima ronda do Asiático está agendada para o próximo mês nas Filipinas e o piloto já deverá ter o carro novo.

No que diz respeito ao Campeonato da China de Karting, o piloto conseguiu o segundo lugar, na corrida final. Contudo, a prova ficou marcada por um acidente do piloto, na segunda corrida de qualificação. “Na primeira corrida de qualificação fiquei em primeiro. Na segunda tive um acidente, quando estava a passar de sétimo para sexto e tive de recuperar tudo de novo. Ainda consegui chegar ao 11.º lugar”, explicou João Afonso.

“Como a qualificação é o somatório das duas mangas, ainda arranquei de terceiro e consegui estar na frente durante 15 voltas. Contudo o segundo classificado ultrapassou-me e eu não consegui voltar a ultrapassá-lo”, contou.