O grupo de pop sul-coreano BTS, formado por sete adolescentes, tornou-se o primeiro do género a alcançar o topo de vendas nos Estados Unidos, com o último álbum a vender mais de 130.000 cópias.

De acordo com a Billboard, revista norte-americana que lista semanalmente os 200 álbuns mais vendidos no país, o fenómeno sul-coreano foi também o primeiro de língua estrangeira a atingir, em 12 anos, o topo da tabela. Conhecidos pelas exuberantes coreografias, os sete jovens ilustram a popularidade do género conhecido como K-Pop, que nasceu na Coreia do Sul, mas tem angariado fãs em todo o mundo.

Segundo analistas, o grupo BTS foi o fenómeno mais falado na rede Twitter em 2017, com o dobro de menções na rede social do que o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o cantor pop canadiano Justin Bieber, juntos. O álbum “Love Yourself: Tear” destronou assim o “Beerpong and Bentleys”, dos Post Malone.