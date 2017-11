O Hospital Kiang Wu está a aguardar autorização do Governo para que possa dar início ao serviço de procriação medicamente assistida. De acordo com as declarações do Jornal do Cidadão o director da instituição, Ma Hok Cheung, já deu seguimento ao pedido e espera agora a devido deferimento.

Ma Hok Cheung disse ainda que a intenção é ter em conta a legislação local de modo a satisfazer todos os requisitos exigidos por parte do Executivo. As obras para a construção do centro de serviços da procriação medicamente assistida situado no edifício dos especializados de Kiang Wu já estão em andamento e a entidade já tem especialistas na área da embriologia para que o serviço possa ser assegurado.

De acordo com a mesma fonte, Chan Tai Ip, vice-director do Kiang Wu, adiantou que o centro especializado pode mesmo estar concluído no próximo mês de Maio. Apesar do desconhecimento, por ora, da resposta oficial, Chan Tai Ip está confiante na nova valência do hospital e na sua eficácia tanto no que respeita aos profissionais que nele vão trabalhar como aos equipamentos a serem utilizados.

Relativamente aos serviços no futuro centro da procriação medicamente assistida, que são destinados principalmente aos residentes de Macau, vão englobar a inseminação artificial de bebés-proveta, não considerando para já o serviço de maternidade de substituição.