A partida assume um carácter decisivo tanto para Macau como para a Índia. Se a selecção do território não conseguir uma vitória, fica desde logo afastada da Taça Asiática

A selecção da Índia convocou 11 jogadores sub-23, num total de 28 atletas, para a recepção a Macau, no próximo 11 de Outubro, em jogo a contar para o apuramento para a fase final da Taça Asiática. A lista provisória de convocados foi anunciada, na terça à noite, pelo inglês Stephen Constantine, que orienta a formação indiana.

A partida assume um carácter decisivo tanto para Macau como para a Índia. Se a selecção do território não conseguir uma vitória, fica desde logo afastada da competição que se disputa em 2019. Por outro lado, a Índia está apenas a uma vitória de conseguir o apuramento.

Os indianos ocupam o primeiro lugar do Grupo A, com nove pontos em três jogos. Nas últimas onze partidas a Índia ganhou sempre, o que fez com que o técnico deixasse um aviso aos jogadores durante a conferência de imprensa aos 28 pré-convocados.

“Todos os jogos começam 0-0. Os resultados dos encontros anteriores já fazem parte da História e não vão ter qualquer influência quando for dado o apito iniciar para o jogo com Macau”, avisou o seleccionador Constantine, de 54 anos, de acordo com o portal indiano The Fan Garage.

“Nesta altura estou ansioso para começar a trabalhar com os nosso rapazes. Precisamos de treinar arduamente para não colocarmos em risco as nossas hipóteses de garantirmos um bilhete para a Taça Asiática de 2019”, acrescentou.

Chhetri chamado

A selecção da Índia tem como principal figura o avançado Sunil Chhetri, que chegou a representar a formação B do Sporting Clube de Portugal. Nos três jogos de apuramento disputados até ao momento, o atleta de 33 anos apontou dois golos.

Além do avançado foram pré-convocados quatro guarda-redes: Subrata Paul, Gurpreet Sandhu, Amrinder Singh, Vishal Kaith; os defesas: Pritam Kotal, Lalruatthara, Nishu Kumar, Sandesh Jhingan, Anas Edathodika, Salam Singh,Sarthak Golui, Jerry Lalrinzuala e Narayan Das.

No meio-campo, Constantine conta com: Jackichand Singh, Udanta Singh, Nikhil Poojary, Eugeneson Lyngdoh, Rowllin Borges, Rafique, Anirudh Thapa, Germanpreet Singh e Halicharan Narzary. Balwant Singh, Allen Deory, Jeje Lalpekhlua, Hitesh Sharma e Vineeth fazem companhia a Chhetri no ataque.

As equipas voltam a defrontar-se, após o jogo de 5 de Setembro, quando a Índia ganhou por 2-0, no Estádio de Macau, na Taipa. Contudo o resultado acabou por ser lisonjeiro para a formação da Flor de Lótus, visto que os indianos tiveram muitas mais oportunidades de golo.

A partida de Setembro marcou igualmente a estreia de Chan Hiu Ming nos comandos da selecção de Macau. No entanto, uma derrota na partida acaba com as poucas esperanças que Macau tem de se qualificar para a competição nos Emirados Árabes Unidos.