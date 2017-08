O Sporting iniciou domingo com uma vitória em casa do recém-promovido Desportivo das Aves, por 2-0, a I Liga do futebol português, enquanto Vitória de Setúbal e Moreirense não foram além de um empate 1-1, no Bonfim.

O pontapé de saída para a I Liga de 2017/18 foi dado pelo ‘leão’ William Carvalho e o primeiro golo foi apontado 23 minutos após o apito inicial no Estádio do Desportivo das Aves por Gelson Martins, que colocou o Sporting em vantagem

Já na segunda parte, aos 75 minutos, Gelson Martins voltou a marcar e fixou o resultado final em 2-0 favorável ao Sporting, que com os primeiros três pontos somados, e quando faltam disputar sete jogos, é o primeiro líder da I Liga de 2017/18.

O Sporting surgiu renovado, com o treinador Jorge Jesus a integrar no ‘onze’ titular Fábio Coentrão (ex-Real Madrid), o francês Jérémy Mathieu (ex-FC Barcelona), o italiano Cristiano Piccini (ex-Bétis), o argentino Marcos Acuña (ex-Racing Club) e Bruno Fernandes (ex-Sampdoria).

O recém-promovido Desportivo das Aves também fez uma equipa nova para a I Liga, mantendo apenas Alexandre Guedes e o brasileiro Cláudio Falcão, e surgiu na recepção ao Sporting com nove caras novas, que contratou ao Desportivo de Chaves (4), Nacional (3) e Moreirense (2).

Empate no sado

No Bonfim, o Vitória de Setúbal, com apenas três reforços no ‘onze’ – Tomas Podstawski (ex-FC Porto), João Teixeira (ex-Nottingham Forest, Inglaterra) e Willyan (ex-Nacional) – chegou à vantagem por Edinho (1-0), aos 13 minutos.

O Vitória de Setúbal ficou reduzido a dez unidades por expulsão de Vasco Fernandes, aos 71 minutos, que se tornou no primeiro jogador a ver o cartão vermelho em 2017/18, por ter ‘atropelado’ o venezuelano Jhonder Cadiz, quando seguia para a baliza.

Em vantagem numérica, a equipa minhota procurou empurrar os sadinos e conseguiu chegar ao empate pelo também venezuelano Ronaldo Pena, aos 83 minutos, a uma recarga a um primeiro remate de André Micael, defendido por Pedro Trigueira, na sequência de um canto.

O renovado Moreirense, que manteve apenas duas caras da última época na equipa inicial, o ganês Boateng e André Micael, acabou por ser premiado com a conquista de um ponto na deslocação ao Estádio do Bonfim.

A primeira jornada da I Liga, que se arrasta por cinco dias, prossegue segunda-feira com o Portimonense-Boavista, Feirense-Tondela e Rio Ave-Belenenses, na terça-feira com o Marítimo-Paços de Ferreira, na quarta-feira com FC Porto-Estoril-Praia e Benfica-Sporting de Braga e termina quinta-feira com o Vitória de Guimarães-Desportivo de Chaves.

Ténis | Pedro Sousa sobe 17 lugares no ‘ranking’

Pedro Sousa, que venceu no domingo o ‘challenger’ de Liberec, na República Checa, reforçou a condição de número dois português, fixando-se ontem no 126.º lugar do ‘ranking’ mundial, a sua melhor posição de sempre. Enquanto Pedro Sousa, que conquistou o segundo ‘challenger’ na carreira, deu um ‘salto’ de 17 posições, João Sousa, que no sábado perdeu a final do torneio de Kitzbuhel, Áustria, recuperou 11lugares na classificação do circuito e surge às portas do top-50, na 51.ª posição. O topo da tabela não sofreu mexidas entre a elite dos dez melhores. A classificação continua a ser liderada pelo britânico Andy Murray, seguido de perto pelo espanhol Rafael Nadal. Em femininos, e tal como sucede na tabela masculina, não houve ‘mexidas’ nos lugares cimeiros da classificação, que continua a ser comandada pela checa Karolina Pliskova, seguida da romena Simona Halep. A portuguesa Mighelle Larcher de Brito subiu cinco ‘degraus’ na lista, aparecendo na posição 315.

Supertaça Europeia | Cristiano Ronaldo nos convocados do Real Madrid

O internacional português Cristiano Ronaldo está entre os convocados do Real Madrid para a Supertaça Europeia de futebol, que os espanhóis disputam na terça-feira com o Manchester United, de José Mourinho, foi ontem anunciado. A lista dos ‘merengues’ integra todos os jogadores à disposição do técnico francês Zinedine Zidane, com a equipa a disputar o primeiro de seis títulos da temporada – poderá ainda ganhar a Supertaça de Espanha, a Liga espanhola, a Taça do Rei, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. O ‘astro’ português era uma das incógnitas dos campeões europeus, uma vez que cumpriu apenas dois treinos depois de 37 dias de férias, na sequência da participação com Portugal na Taça das Confederações. O Real Madrid viajou ontem para a capital da Macedónia, Skopje, onde na terça-feira, pelas 19:45, disputa com o Manchester United, treinado por José Mourinho, a Supertaça Europeia, no Estádio Nacional Filipe II.

Paris | Neymar “deslumbrado com o tributo” na Torre Eiffel

O futebolista brasileiro Neymar, nova contratação do Paris Saint-Germain, disse ontem ter ficado “deslumbrado” com o tributo feito na Torre Eiffel, que se iluminou com as cores do clube francês antes da sua apresentação aos adeptos. Num vídeo colocado nas suas contas em redes sociais, durante a madrugada de ontem, o internacional brasileiro, que se transferiu do FC Barcelona pela verba recorde de 222 milhões de euros, mostrou-se “muito emocionado” pela homenagem. “O sentimento é fantástico, é um sonho. A minha família e eu estamos deslumbrados com este tributo”, acrescentou o avançado de 25 anos, ao lado de imagens que mostram o monumento da capital francesa iluminada de vermelho e azul, as cores do clube, além de mensagens a receber o brasileiro. O novo dono da camisola ‘10’ dos parisienses, vice-campeões franceses, não jogou no sábado, na primeira jornada da ‘Ligue 1’, frente ao Amiens (2-0), devido a um atraso no Certificado Internacional de Transferência (CIT).