Da imensidão do cosmos ao grão de areia: o destino da Terra em jogo

O universo, segundo a teoria do Big Bang, nasceu há cerca de 13,8 mil milhões de anos. O nosso planeta formou-se muito depois, há aproximadamente 4,5 mil milhões de anos. O Sistema Solar pertence à Via Láctea, uma entre milhões de galáxias constituídas por milhares de milhões de estrelas e planetas. Neste imenso cosmos, que ninguém sabe ao certo se é finito ou infinito, a Terra não passa, em termos relativos, de um insignificante grão de areia no deserto do Saara.

A nossa existência deve-se a um feliz acaso cósmico. Ao longo da evolução do universo, o nosso planeta fixou-se à distância ideal da estrela que nos fornece energia: o Sol. Ao longo de eras, a Terra arrefeceu e a gravidade permitiu reter uma camada gasosa. É nesta atmosfera que ocorrem os fenómenos meteorológicos que, quando avaliados pelos valores médios dos parâmetros que os caracterizam, definem o clima.

Com uma atmosfera rica em oxigénio, água líquida e temperaturas à superfície amenas, criaram-se as condições para um sistema climático complexo. Este sistema — composto pela atmosfera, biosfera, hidrosfera, criosfera e litosfera — propiciou o surgimento da vida há cerca de 3,8 mil milhões de anos, impulsionado pelo provável impacto de asteroides e cometas que trouxeram água. Há cerca de 300 mil anos, emergiu o Homo sapiens.

A pouco e pouco, a humanidade dominou os recursos do planeta sem acautelar a sua sustentabilidade. O clima tem sido alvo de agressões contínuas desde que o Homem descobriu o fogo e fabricou as primeiras armas, sobrepondo-se às demais espécies e extinguindo várias delas. Embora o progresso científico tenha trazido benefícios inegáveis à civilização, a Revolução Industrial deu início a uma sobrecarga sem precedentes no sistema climático através da emissão massiva de gases de efeito de estufa (GEE) e poluentes.

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), as emissões diárias de GEE rondam atualmente as 145 milhões de toneladas. O impacto é inequívoco: aumento da temperatura média global e desregulação dos oceanos, que atuam como o maior sumidouro térmico e químico do planeta, resultando em águas mais quentes e ácidas. Embora os GEE retenham o calor necessário para a vida, o seu excesso provoca o aquecimento global.

A poluição atmosférica é também uma crise de saúde pública. Gases como o ozono troposférico, o dióxido de azoto, o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono, além das partículas finas em suspensão, são altamente tóxicos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição do ar causa cerca de 7 milhões de mortes prematuras por ano. Adicionalmente, a OMS estima que sejam despejadas diariamente 5,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos nos solos e oceanos.

Como a gravidade impede que estes poluentes escapem para o espaço, eles acumulam-se na Terra. Gases como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso permanecem na atmosfera durante longos períodos. Já o dióxido de enxofre e as partículas de fuligem criam o smog nas grandes cidades, e contribuem para a precipitação de chuva ácida. O futuro do planeta depende da transição energética e do controlo populacional, gerando uma divisão clara na humanidade. De um lado, alinham-se universidades, institutos científicos e organizações internacionais focadas na sustentabilidade.

Do outro, encontram-se setores movidos pelo lucro a curto prazo que sabotam os esforços em relação à preservação de um clima saudável. No plano político, a América Latina viveu recentemente um cenário de forte tensão. A não eleição de Flávio Bolsonaro à presidência do Brasil evitou o que analistas previam ser a continuidade da política ambiental de Jair Bolsonaro (2019–2022). Aquele período foi marcado pela aceleração do desmatamento da Amazónia, impulsionado por fortes setores da agropecuária que financiavam a sua estrutura política. O triunfo de uma agenda negacionista poderia ter resultado na saída do Brasil do Acordo de Paris.

Em contrapartida, os dados relativos ao governo de Lula da Silva demonstram uma redução significativa do desmatamento e o reforço da fiscalização, atingindo a menor taxa de destruição florestal desde o início da monitorização em 1998. Este desempenho permitiu ainda reativar o Fundo Amazónia, que havia sido congelado pela Noruega e pela Alemanha por falta de confiança na gestão anterior.

No panorama internacional, a China surge como um exemplo de sucesso recente na proteção do ambiente. Após o período crítico entre 2006 e 2013, a forte insatisfação popular levou Pequim a “declarar guerra à poluição”. Com investimentos na transição energética, filtros industriais, restrições automóveis e incentivos fiscais, os níveis de poluentes caíram drasticamente, aumentando a esperança de vida da população em até 2,6 anos. Na região do Delta do Rio das Pérolas (Guangdong, Hong Kong e Macau), a poluição recuou entre 23% e 86%, devido a uma política coordenada nas três regiões administrativas.

Contudo, enquanto o continente africano (região subsaariana), a Ásia Central e a América Latina registam agravamentos nos seus índices de poluição em algumas regiões, a atual postura da administração norte-americana sob Donald Trump repete passos prejudiciais à agenda global. O desinvestimento em ciência, o enfraquecimento do controlo ambiental, o cancelamento de diplomas de transição energética e o aumento de projetos poluentes nos EUA comprometem as metas da ONU.

Esta política gera riscos de saúde globais, uma vez que a circulação atmosférica não reconhece fronteiras geográficas. A par disso, as elevadas dívidas financeiras de Washington para com as Nações Unidas agravam a crise desta organização.

Diante deste cenário, a pergunta impõe-se: será razoável que uma espécie que se autointitula inteligente não consiga entender-se sobre a sobrevivência do minúsculo planeta em que vive, perdido na imensidão de um universo tão vasto?

Olavo Rasquinho

Meteorologista