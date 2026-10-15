Vaticano | Papa Leão XIV passou noite tranquila após cirurgia

O Papa Leão XIV passou uma noite tranquila no hospital Gemelli, após a cirurgia para remover o lobo inferior do pulmão direito e a confirmação de um diagnóstico de cancro, informou o Vaticano. Num comunicado ontem divulgado, o Vaticano remeteu mais informação para mais tarde.

Segundo as informações do boletim médico divulgado depois da cirurgia, na terça-feira, os exames confirmaram o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, o que obrigou a remover o lobo inferior do pulmão direito.

Na mesma nota, o Vaticano indicava que a suspeita do diagnóstico tinha surgido em exames pré-operatórios e foi confirmada durante o procedimento cirúrgico, que durou 90 minutos. Na segunda-feira, o Vaticano cancelou todas as audiências do Papa até ao próximo dia 20 de Outubro.

Nódulo retirado

A cirurgia a que foi submetido esta terça-feira, 13 de Outubro, para remover um nódulo no pulmão foi concluída com resultado positivo. A informação foi divulgada na terça-feira pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

“A intervenção foi concluída positivamente, nos tempos e nos modos previstos, e o Santo Padre regressou ao quarto. Seguir-se-ão mais informações”, informou então o Vaticano. O pontífice, de 71 anos, foi operado no Hospital Universitário Gemelli, em Roma. A intervenção foi realizada pela equipa de cirurgia torácica liderada pelo professor Stefano Margaritora.

O nódulo pulmonar tinha sido detectado durante exames médicos de rotina. Leão XIV anunciou no domingo que a lesão estava localizada e tinha sido identificada numa fase inicial, tendo decidido avançar com a cirurgia por recomendação médica. Antes da operação, o Vaticano indicou que o Papa deveria permanecer internado durante cerca de uma semana.

Leão XIV tornou-se o líder de 1,4 mil milhões de católicos em todo o mundo – e o primeiro Papa norte-americano da história – a 08 de Maio de 2025, após o falecimento, aos 88 anos, do argentino Papa Francisco.

Embora menos exuberante que o antecessor, Leão XIV imprimiu gradualmente o seu próprio estilo à liderança da Igreja Católica, abordando algumas das questões mais prementes a nível mundial, dos conflitos mortíferos à Inteligência Artificial.