Pacífico ocidental | Porta-aviões Liaoning em exercícios militares

A Marinha chinesa anunciou ontem o envio de um grupo de combate liderado pelo porta-aviões Liaoning para o Pacífico ocidental, onde realizará exercícios militares destinados a reforçar a preparação das suas unidades em condições reais de combate.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, a Marinha do Exército de Libertação Popular (ELP, Forças Armadas chinesas) indicou que as manobras integram o plano anual de treino militar e visam melhorar a capacidade operacional das unidades em “condições reais de combate”.

O organismo militar assegurou que os exercícios respeitam o direito internacional e “não são dirigidos contra qualquer país ou alvo específico”. O anúncio não especifica a composição do grupo de combate, as águas do Pacífico ocidental onde decorrerão as manobras, a sua duração ou as actividades previstas.

O Liaoning, o mais antigo dos três porta-aviões operacionais da China, já foi destacado para a mesma região em Maio, quando a Marinha anunciou exercícios que incluíram voos tácticos em alto-mar, exercícios de fogo real e operações de busca e salvamento.

Um ano antes, em Junho de 2025, o Liaoning e o porta-aviões Shandong realizaram um destacamento simultâneo de mais de um mês no Pacífico ocidental, durante o qual conduziram exercícios de combate e operações conjuntas com outras unidades militares.