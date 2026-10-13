Casinos | Joey Lao admite resultados inesperados

O deputado Joey Lao Chi Ngai admite que os números mais recentes das receitas do jogo são “inesperados”, mas apela que não se caia numa onda de “pessimismo excessivo”. A posição foi tomada em declarações ao jornal do Cidadão, com o economista a reconhecer a probabilidade de contracção económica no terceiro trimestre.

Com as receitas do jogo em quebra há quatro meses consecutivos face ao período homólogo, Joey Lao destacou o período do final do ano. Segundo o também presidente da Associação Económica de Macau, os meses finais do ano concentram vários festivais e eventos que tornam o mercado do jogo mais dinâmico.

Face à dinâmica tradicional, o economista acredita que as receitas dos casinos vão ultrapassar as estimativas do Governo. No ano passado, o Executivo estimou uma meta para as receitas brutas do jogo de cerca de 236 mil milhões de patacas.

Apesar da toada mais positiva para o futuro, Joey Lao reconhece que a economia de Macau, altamente dependente do jogo, pode ter contraído durante o terceiro trimestre em termos homólogos. O deputado afirmou que há uma probabilidade “elevada” de o Produto Interno Bruto no terceiro trimestre ter diminuído entre 1,8 por cento e 2,5 por cento.

Para lidar com a contracção, Lao pede às autoridades que tentem atrair mais visitantes internacionais, ao estabilizarem as rotas aéreas para Macau e criarem novas ligações.

Em relação à Semana Dourada, o deputado revelou ter passeado pelos bairros comunitários e indicou ter visto vários turistas, o que considerou muito positivo. No entanto, avisou a população de que este aumento de visitantes não significa que a economia fique melhor, porque pode não haver tanta capacidade para gastar dinheiro.