Hush! | DJ Branko, dos Buraka Som Sistema, ao vivo em Macau

O DJ português João Barbosa, conhecido como Branko, vai actuar no festival de praia hush!, em Macau, em Novembro, anunciaram ontem os organizadores. Branko, natural de Lisboa, tornou-se conhecido como parte dos Buraka Som Sistema e “cria música contemporânea que mistura ritmos angolanos e brasileiros”, de acordo com a organização do evento.

Iniciativa do Instituto Cultural e da concessionária de jogo MGM, o “hush! Concertos na Praia x Festival do Bem-Estar Desportivo Urbano 2026” terá lugar nos dias 14 e 15 de Novembro na praia de Hác Sá, em Coloane.

“Este é já o nosso quarto ano de trabalho com o Instituto Cultural (IC) e com todas as organizações que nos apoiam para construir uma nova cidade na Praia de Hác Sá “, afirmou em conferência de imprensa Catarina Lio, responsável de marketing da MGM. De acordo com o ‘site’ da MGM, o evento reúne palcos de música, desportos urbanos e experiências de bem-estar “num ambiente de praia inovador, oferecendo aos residentes e visitantes uma plataforma cultural e desportiva ao ar livre refrescante e multidimensional”.

Além de aulas de ioga e fitness, o programa deste ano inclui uma Festa de Dança Afro e reúne 40 bandas locais, incluindo bandas juvenis e infantis, bem como mais de 20 bancas de comida.

A presidente do IC, Deland Leong Wai Man, disse que o instituto dá “grande importância” ao evento, utilizando-o “para reunir recursos internacionais e estabelecer uma plataforma de intercâmbio no seio do sector das artes performativas de Macau”.