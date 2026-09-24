Irão | Avião comercial iraniano aterra em Guangzhou apesar de ameaças dos EUA

Um avião comercial de uma companhia iraniana aterrou ontem na China, apesar da ameaça norte-americana de punir quem contribua para as operações de companhias do Irão, informou o ‘site’ de rastreio aéreo Flightradar24.

Um Airbus A340 da Mahan Air, proveniente de Teerão, aterrou em Guangzhou, no sul da China, por volta das 16:40 locais, informou o Flightradar24, de acordo com a agência francesa AFP. O Governo norte-americano colocou na lista negra todo o sector aéreo iraniano.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou na segunda-feira que qualquer pessoa ou entidade que forneça combustível ou apoio à aterragem será alvo de sanções, podendo chegar à exclusão do sistema financeiro em dólares.

O plano norte-americano é vago, no entanto, incluindo o momento exacto em que entra em vigor. O Tesouro norte-americano não respondeu a pedidos de esclarecimento da AFP.

A questão da posição da China coloca-se particularmente no contexto da visita do Presidente Xi Jinping aos Estados Unidos. A China é um parceiro diplomático e económico fundamental para o Irão. Desde o início da guerra, a China não deu qualquer sinal de reconsiderar as relações com o Irão, apesar da pressão norte-americana.

Um porta-voz dos Negócios Estrangeiros chinês, questionado sobre as companhias iranianas, reiterou ontem a oposição da China a sanções “unilaterais ilegais”. A China recebe todas as semanas vários voos da companhia iraniana Mahan Air em Pequim, Xangai e Cantão.

O pessoal do escritório da Mahan Air em Xangai disse ontem à AFP que não tinha recebido qualquer aviso de cancelamento de voos e que a venda de bilhetes para a próxima semana prosseguia normalmente.