Cubo mágico | Menina chinesa de seis anos estabelece recorde mundial

Uma menina chinesa de seis anos estabeleceu um novo recorde mundial feminino ao resolver um cubo mágico (modelo 3×3) em pouco mais de quatro segundos, segundo um meio de comunicação social oficial.

Inventado na década de 1970 pelo arquitecto húngaro Ernö Rubik, o também designado “Cubo de Rubik” é um puzzle em forma de cubo composto por pequenos quadrados coloridos que são rodados para reconstituir seis faces de cor sólida, cada uma com uma cor diferente.

A jovem Lian Yunzhi bateu por duas vezes, em Setembro, o recorde mundial de média de tempo para este cubo, durante duas competições homologadas pela World Cube Association, a organização internacional que rege as competições de cubo mágico, segundo a estação pública CCTV.

Estes torneios foram realizados na China, nas cidades de Wuhan e Cantão. Na primeira ocasião, a menina registou uma média de 4,52 segundos em cinco resoluções, enquanto na segunda, alcançou uma média de 4,27 segundos.

Lian Yunzhi é “a primeira mulher a baixar a média para menos de 4,5 segundos”, informou a CCTV. O recorde mundial masculino na mesma categoria pertence a outro chinês, Yiheng Wang, com uma média de 3,51 segundos, segundo a World Cube Association.

Num vídeo divulgado pela CCTV, vê-se a jovem campeã, com um laço vermelho na cabeça, a rodar e a manipular as faces do cubo com uma destreza impressionante. Assim que resolve o puzzle, ela coloca-o em cima da mesa, aplaude e levanta o punho no ar.

O cubo mágico é uma das suas muitas atividades extracurriculares, juntamente com a dança e a música, contou a sua mãe, Lin Yangxi, ao veículo chinês Red Star News. Para Lin Yangxi, é “uma excelente actividade para desenvolver as capacidades globais da criança”. A menina já memorizou mais de 1.300 sequências de movimentos, os ‘algoritmos’ que permitem resolver o cubo, e treina duas a três horas por dia, segundo Lin Yangxi.