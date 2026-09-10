Semana do Cinema Chinês em Portugal de 18 a 20 de Setembro em Lisboa

A longa-metragem “Her story”, da realizadora e argumentista Shao Yihui, premiada no festival de Xangai 2025, é um dos cinco filmes da Semana do Cinema Chinês em Portugal, que vai decorrer em Lisboa, de 18 a 20 de Setembro.

Com sessões marcadas para o Cinema Ideal e o Cinema Fernando Lopes, a Semana do Cinema Chinês, concentrada num único fim de semana, promete cinco produções “recentes, de diferentes géneros e com distintas abordagens sobre a sociedade e a cultura chinesas contemporâneas”.

A programação abre na sexta-feira, dia 18, no Cinema Ideal, com “A Table for Two”, da argumentista e realizadora Wu Jing, uma produção deste ano seleccionada para o Student Film Festival de Pequim, que também será exibida no dia seguinte, no Cinema Fernando Lopes.

A longa-metragem de animação “Nobody” (2025), de Yu Shui, abre a programação do segundo dia. Recorde de bilheteira, tendo por base um conto tradicional chinês, o filme foi produzido pelo histórico Shanghai Animation Film Studio, fundado na década de 1950, que esteve encerrado durante a Revolução Cultural, de 1966 a 1976.

“Her story” (2024), de Shao Yihui, um dos filmes mais premiados do cinema asiático no ano passado, encerra a programação de sábado, dia 19. Entre a comédia e o drama, acumulou 48 prémios, em pouco mais de um ano, incluindo o de melhor filme chinês, no Festival de Cinema de Xangai, e o de melhor realização da associação chinesa de realizadores.

Para o último dia, ficam “Writer’s Odyssey II” (2025), filme de acção de Lu Yang, espécie de ‘blockbuster’ chinês, e a produção independente de orçamento reduzido “Water Flows” (2026), de Bian Zhuo, que encerra a programação.

Uma parceria

“Water Flows”, outro filme presente no festival, é uma história de luto e reconciliação, tendo sido distinguido como melhor filme na competição de Novos Talentos do Festival de Cinema de Xangai, assim como no festival de Hong Kong, e obteve o prémio do público no Festival de Cinema Alula, em Los Angeles.

O realizador, Bian Zhuo, formado nos Estados Unidos, na Academia das Artes de São Francisco, tem em desenvolvimento um novo projecto, um ‘road movie’ dedicado a expressões tradicionais de teatro das minorias étnicas do sul da China.

A Semana do Cinema Chinês resulta de uma parceria entre o Festival Internacional de Cinema de Xangai e a Associação Il Sorpasso – responsável pela organização da Festa do Cinema Italiano -, com apoio da Film Administration de Xangai e da China Film Administration.

A sessão de abertura, no Cinema Ideal, conta com a presença da produtora Jessica Chen e de representantes do Festival de Xangai e da Film Administration de Xangai. Todas as outras sessões realizam-se no Cinema Fernando Lopes.