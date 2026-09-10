CURB | Lançado novo livro de fotografia de arquitectura

EventosCURB | Lançado novo livro de fotografia de arquitectura Andreia Sofia Silva - 10 Set 2026 O CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo inaugura no próximo dia 19 de Setembro o livro “Amazing Macau: Fotografia de Arquitectura entre Património e Modernidade”, uma obra que reúne 149 imagens resultantes do Concurso de Fotografia de Arquitectura de Macau. No mesmo dia são também revelados os vencedores de um concurso fotográfico sobre as aldeias da Grande Baía A beleza e singularidades arquitectónicas de Macau e da Grande Baía irão reunir-se num só dia num evento promovido pelo CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo. Na Ponte 9 apresenta-se, às 16h30, o livro “Amazing Macau: Fotografia de Arquitectura entre Património e Modernidade”, que compila 149 fotografias de quatro edições do Concurso de Fotografia de Arquitectura de Macau, realizado desde 2022, celebrando-se a “dupla entidade” de um território que balança entre o antigo e o novo. Segundo um comunicado do CURB, esta colecção de fotografias “destaca a combinação única de charme histórico e arquitectura moderna de Macau”, sendo que cada edição do concurso propôs “uma forma diferente de olhar para a arquitectura — desde perspectivas pessoais a edifícios frequentemente ignorados, contrastes e espaços interiores”. A iniciativa resultou na submissão de mais de 1.600 fotografias da autoria de 650 participantes. A edição está a cargo do arquitecto Nuno Soares, presidente do CURB, e da designer Filipa Simões. Expõe, essencialmente, os dois lados de Macau, como “o património, com as ruas estreitas, casas tradicionais, templos e recantos do quotidiano”, e que acabam por “preservar a identidade histórica de Macau”. Há depois o lado moderno, onde o jogo fica mais evidente, com imagens centradas “nos resorts integrados de casinos da Taipa e de Cotai, os novos edifícios cívicos e culturais, as zonas ribeirinhas recuperadas e nas linhas de horizonte iluminadas, que redefiniram o território ao longo de uma única geração”. Desta forma, “Amazing Macau” oferece ao leitor “o retrato de uma cidade onde património e modernidade coexistem e se iluminam mutuamente”. Tesouros na aldeia Também no dia 19 de Setembro, será a vez de se inaugurar a exposição relativa ao concurso “Tesouros da Grande Baía: Concurso de Fotografia sobre Aldeias Urbanas na Grande Baía”, criado de raiz em 2024. As duas edições juntaram 291 participantes e 700 fotografias dedicadas à “celebração da Grande Baía” e da beleza da arquitectura existente em Macau, Hong Kong e nove cidades da província de Guangdong. Na segunda edição, dedicada às aldeias, os trabalhos premiados foram escolhidos de um total de 323 fotografias enviadas por 134 participantes. Esta terça-feira, foram também conhecidos os vencedores desta edição dedicada às mais belas imagens sobre aldeias da região. Na “Categoria Aberta da Grande Baía” venceu Liu Ye, ganhando Philip Kwong Lung Wong o segundo lugar, enquanto Wong Ho Chun ficou em terceiro lugar. Iain Cocks ganhou uma menção honrosa com a imagem intitulada “Down the Line”. Por sua vez, na “Categoria Aberta de Macau”, o primeiro prémio foi arrecadado por Lei Heong Ieong, seguindo-se o segundo e terceiro prémios atribuídos a Tang Chan Seng e Chao Kin Man. Diogo Dias dos Santos venceu uma menção honrosa com “Twins”. Não faltou também a categoria dedicada à fotografia mais amadora, nomeadamente a “Categoria de Estudantes de Macau”, ganha por Lam Chi Kuan.