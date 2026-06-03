CURB | Filme sobre passeios de bicicleta exibido na Ponte 9

O CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo exibe este sábado, dia 6, a partir das 18h30, um documentário sobre o passeio colectivo de bicicleta realizado em Coloane no passado dia 23 de Maio, integrado na iniciativa “On the Move”, que este ano realizou a sétima edição.

O local de exibição será no telhado da Ponte 9 – Plataforma Criativa, sede do CURB, situada na Rua das Lorchas. A apresentação deste filme consiste, assim, na segunda parte do projecto “On the Move”, que visa “celebrar o ciclismo como uma forma valiosa de mobilidade, ao mesmo tempo que incentiva os participantes a interagir com a cidade através da cultura, da criatividade e de experiências partilhadas”.

O CURB destaca, numa nota, que estes “passeios criativos de bicicleta se tornaram um dos eventos favoritos da comunidade, atingindo de forma consistente a lotação máxima”. Este ano, os passeios fizeram-se em Coloane, o que permitiu “uma exploração mais lenta e consciente da paisagem urbana e natural”.

O documentário foi produzido por uma equipa de estudantes do curso de Licenciatura em Comunicação e Media da Universidade de São José (USJ), coordenada pelo professor João Brochado, director do Departamento de Media, Artes e Tecnologia. O filme documenta as experiências, observações e encontros que surgiram ao longo da viagem de bicicleta.

Será também apresentada uma “obra de arte visual original” da artista convidada Catarina Cortesão Terra, visando “oferecer uma interpretação artística da experiência ‘On the Move'”.