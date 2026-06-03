FRC apresenta exposição anual de gravura com trabalhos de alunos locais

A Fundação Rui Cunha (FRC) apresenta, até este sábado, 6, a “7ª Exposição Anual de Gravura dos Alunos do Ensino Fundamental e Médio de Macau”, com um conjunto de 46 peças criadas por cerca de 200 alunos do ensino Primário e Secundário, seleccionadas por um júri profissional de membros da Associação Juvenil de Gravura de Macau (MYPA), co-organizadora do evento.

A competição, que recebeu um total de 270 propostas enviadas por 14 escolas locais, foi, segundo uma nota da FRC, a mais participada de sempre desde o início da competição. Pretende-se “continuar a promover a aprendizagem da arte da gravura no ambiente escolar a partir de processos manuais e tradicionais que pretendem contrariar o uso quase exclusivo das actuais técnicas digitais”.

As obras presentes na mostra, que venceram diversas categorias do concurso, abrangem vários métodos de impressão, incluindo relevo, gravura em metal, serigrafia e litografia. “A apresentação técnica geral e a utilização de técnicas de impressão demonstram um avanço significativo em relação ao ano anterior”, revela ainda a mesma nota.

O papel da gravura

A gravura é peça central desta exposição e “tem desempenhado um papel importante no intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente, em Macau”, sendo que, na história moderna, “a tipografia, gravura e impressão litográfica foram introduzidas na China continental através de Macau”. Até aos dias de hoje “continua a influenciar a melhoria da tecnologia de impressão na China, ao mesmo tempo em que estimula o entusiasmo pela criação de gravuras”.

A gravura é tida como “um tipo de meio artístico replicável, que é mais propício à comunicação do que a pintura, permitindo que mais pessoas apreciem o trabalho original em diferentes lugares ao mesmo tempo”. Segundo explica a FRC, “embora a rotogravura seja muito atraente, ela precisa de equipamentos profissionais para a sua execução”, mas as “impressões em relevo, o stencil e a monotipia não exigem equipamentos sofisticados, e ainda ostentam uma aparência única”.

A Associação Juvenil de Gravura de Macau existe há mais de 20 anos e pretende “promover a arte gráfica junto da geração mais jovem, através da realização de exposições, workshops, promoções na escola, e outras actividades, de forma a fomentar junto da população jovem de Macau uma compreensão mais profunda da gravura e descobrir os talentos do printmaking”.