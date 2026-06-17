Grande Baía | CURB lança nova edição de concurso de fotografia

EventosGrande Baía | CURB lança nova edição de concurso de fotografia Hoje Macau - 17 Jun 2026 O CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo aceita, até ao dia 16 de Agosto, candidaturas de fotografias sobre a zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. “Tesouros da Grande Baía” pretende revelar ao grande público locais e perspectivas diferentes da região onde Macau se integra, com foco nas “aldeias urbanas” Decorre até ao dia 16 de Agosto o prazo de submissões de fotografias sobre cidades e lugares da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, no âmbito da segunda edição do concurso de fotografia “Tesouros da Grande Baía”. A iniciativa é do CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo, que declara, numa nota, pretender que os participantes “se aventurem nos recantos mais recônditos das cidades a usar as câmaras para descobrir e documentar a vida quotidiana tranquila, comum, mas vibrante, das aldeias urbanas” da Grande Baía. O concurso tem três categorias – Grupo Aberto de Macau, Grupo de Estudantes de Macau e Grupo Aberto da Grande Baía, este último aberto a Hong Kong e às cidades da Grande Baía na China. A Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau é composta pelas Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e Macau, e ainda por nove cidades que pertencem à província de Guangdong, nomeadamente Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing. A Grande Baía tem uma vasta área de 56 mil quilómetros quadrados, e pretende ser uma região que aposta no desenvolvimento económico com foco na cooperação regional promovida por Pequim. Sucesso desde o início Relativamente à primeira edição do concurso, realizada em 2024, registou-se o “sucesso da estreia regional”, com 157 participantes e um total de 377 imagens submetidas. Agora, o CURB assume querer “alcançar um público mais vasto e envolver o público na exploração da arquitectura da região da Grande Baía através da sua própria perspectiva”. É também objectivo “fomentar o sentimento de pertença e de ligação entre as cidades da região da Grande Baía”. O CURB realiza ainda outro concurso de fotografia, mas com maior foco em Macau, contando no seu percurso com cinco edições do “Concurso de Fotografia de Arquitectura de Macau”. Desde 2022, que a entidade organizadora recebeu propostas de 831 participantes e 1.917 trabalhos. Segundo a mesma nota, “este evento foi único no seu género em Macau e incentivou as pessoas a explorar e registar a cidade através da lente da câmara, a reflectir sobre o ambiente construído e a cultivar o sentimento de pertença dos cidadãos ao local onde vivem”. O mesmo espera agora o CURB com o concurso alargado à Grande Baía.