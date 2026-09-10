Galeria Tap Seac | Mostra sobre general Ye Ting a partir de amanhã

A Galeria do Tap Seac acolhe, a partir de amanhã, a mostra “Luz e Espada: Obras Fotográficas do General Ye Ting”, uma iniciativa do Instituto Cultural (IC) que visa comemorar os 130 anos do nascimento desta figura histórica.

Segundo um comunicado do IC, esta exposição é coordenada pelo Museu de Macau, contando com a colaboração da Associação de Estudos de Ye Ting de Macau. A inauguração está marcada para as 10h30. Com esta mostra pretende-se que o público reviva “os anos tumultuosos dos antigos revolucionários”, a fim de poder “apreciar o seu espírito inabalável”.

Segundo a mesma nota, o general Ye Ting foi um dos fundadores do Exército de Libertação do Povo Chinês e comandante do Novo Quarto Exército. Nutria um profundo interesse pela fotografia e, sobretudo na fase em que foi comandante do Novo Quarto Exército, deixou um valioso acervo de imagens documentais de guerra.

A mostra divide-se em três áreas, como “Um Vislumbre da sua Vida”, “Fotografia no Campo de Batalha” e “Anos em Macau”. Podem ver-se 300 imagens históricas e fotografias do general Ye Ting, sendo possível revisitar a sua carreira militar durante a Expedição do Norte, a Revolta de Nanchang, a Revolta de Guangzhou e a Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa.

A exposição revela ainda “o seu apoio ao trabalho de resistência contra a Agressão Japonesa em Macau e a sua enorme contribuição para a libertação nacional e a causa do rejuvenescimento do país”. Esta iniciativa pode ser visitada e vista até ao dia 31 de Outubro deste ano.