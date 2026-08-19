Trânsito | Kaifong pedem suspensão de cartas e penas pesadas

A vice-presidente dos Moradores pede acção para responder aos cinco acidentes mortais deste ano. Cheong Sok Leng sugere um mecanismo de sanções progressivas, suspensão da carta de condução, formação obrigatória e aumento das multas em especial para infractores reincidentes

Os cinco acidentes que provocaram mortes este ano constituem um sinal de alerta que não pode ser ignorado, sem a tomada de medidas, segundo Cheong Sok Leng, vice-presidente da União Geral das Associações dos Moradores de Macau.

Num artigo publicado no jornal Cidadão, a responsável, também membro do Conselho Consultivo do Trânsito defende a revisão da lei do trânsito rodoviário e o reforço da formação dos motoristas de autocarros públicos e de turismo.

Em termos legais, Cheong Sok Leng sugere a introdução de um mecanismo de sanções progressivas, que inclua suspensão da carta de condução, formação obrigatória e aumento das multas a infractores reincidentes. Para reforçar o efeito dissuasor, a conselheira pede também o agravamento das sanções por condução sob o efeito do álcool, drogas e por excesso de velocidade grave.

Direito e respeito

A conselheira e dirigente dos Moradores salienta que os “condutores devem respeitar rigorosamente as regras de cedência de passagem aos peões nas passadeiras e estar atentos aos ângulos mortos causados por veículos de grandes dimensões”. Cheong Sok Leng recordou o caso do rapaz de 10 anos que morreu atropelado quando atravessava a rua numa passadeira como um exemplo que chocou a opinião pública, mas que representou o desrespeito pela prioridade a peões.

Apesar dos esforços para relocalizar passadeiras, instalar ilhas de segurança e sinais fluorescentes e fazer marcações longitudinais de redução de velocidade, a conselheira afirma que as “melhorias nas infra-estruturas não podem substituir a consciência de segurança tanto dos condutores como dos peões”.

Neste aspecto, Cheong Sok Leng destaca a situação dos idosos, que têm tempos de reacção mais lentos e são facilmente ignorados ao atravessarem as vias, defendendo a instalação de lombas, postes de aviso intermitentes e espelhos convexos de ângulo amplo perto de escolas e instituições para idosos

A dirigente dos Moradores alerta também para importância de se prestar maior atenção à saúde dos motoristas profissionais e às suas condições de trabalho. Como tal, sugere ao Governo que estude a possibilidade instalar “sistemas de detecção de ângulos mortos, câmaras de visão panorâmica ou dispositivos de aviso de colisão lateral em todos os veículos de grande porte”. Além disso, os motoristas devem ser submetidos a exames médicos que atestem a condição física e mental para trabalhar.