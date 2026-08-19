Música Sacra | Concerto na Sé com o Instituto Gregoriano de Lisboa

A Sé Catedral de Macau será palco, dia 28, de uma apresentação do Coro de Câmara do Instituto Gregoriano de Lisboa. Trata-se de um concerto dentro do género de música sacra ligado à “Série de Apreciação de Música Sacra da Comissão Litúrgica Diocesana”, e conta com Filipa Palhares no lugar de maestra e Ricardo Vicente como pianista

O fim do mês reserva uma novidade para aqueles que gostam de música sacra. Trata-se da apresentação do Coro de Câmara do Instituto Gregoriano de Lisboa, um dos mais conceituados dentro do género, que protagoniza um concerto no dia 28 de Agosto, a partir das 20h, na Sé Catedral de Macau.

Segundo um comunicado do IPOR – Instituto Português do Oriente, que apoia a iniciativa juntamente com o Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, e Fundação Rui Cunha, entre outras entidades, o espectáculo integra-se na “Série de Apreciação da Música Sacra da Comissão Litúrgica Diocesana”.

O programa do concerto é composto por “música sacra europeia que abrange um vasto arco histórico”, e que começa pelo “canto visigótico e terminando com um espiritual, passando por vários períodos e tradições da música sacra”.

Filipa Palhares será a maestra do espectáculo, enquanto Ricardo Vicente será o pianista, tocando no órgão da Igreja. O evento é organizado pela Escola Artística do Instituto Gregoriano de Lisboa e conta ainda com apoios da XCESSU e Diocese de Macau. Fica assim a promessa de “uma noite de espiritualidade e beleza musical no emblemático cenário da Sé Catedral”, descreve a mesma nota.

Simpósio mundial

O Coro de Câmara do Instituto Gregoriano de Lisboa é descrito como um grupo “de referência no panorama coral português”, tendo actuado com a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Já interpretou obras importantes como “War Requiem”, de Benjamin Britten; e a “Sinfonia nº 3” de Gustav Mahler.

A importância do grupo revela-se em distinções internacionais, incluindo medalhas de ouro no European Choir Games (2019) e primeiro prémio no Certamen Juvenil de Habaneras (2015).

Filipa Palhares, por sua vez, é mestre em Direcção Coral e lecciona no Instituto Gregoriano de Lisboa desde 2006, tendo a seu cargo os coros infantil e juvenil. Também estes grupos “acumulam múltiplas distinções em concursos internacionais”, é revelado.

Macau tem sido palco do World Symposium on Choral Music, que termina precisamente no dia 28 de Agosto, e que tem recebido, neste contexto, o Coro de Câmara do Instituto Gregoriano de Lisboa.

Este simpósio de cariz mundial é patrocinado pela Federação Internacional de Música Coral e arrancou a 23 de Agosto, tratando-se, segundo o website oficial sobre o evento, de “um encontro dos mais prestigiados maestros e coros do mundo”.

O tema do simpósio deste ano é “Reimaginar o Futuro”, promovendo-se a “excelência artística, a cooperação e o intercâmbio” com “os melhores coros e líderes corais para actuações, seminários, workshops, exposições e sessões de leitura coral”.