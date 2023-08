Música | Corinne Bailey Rae junta-se ao cartaz do KoolTai Macao Fest

O KoolTai Macao Fest anunciou mais um punhado de bandas para o festival marcado para Novembro, com a cantora britânica Corinne Bailey Rae em lugar de destaque. Na segunda fornada de artistas anunciados constam ainda os locais Lavy, a artista malaia Zee Avi e a cantora japonesa Koresawa, que se juntam aos Suede, Joanna Wang e Lisa Ono

A organização do KoolTai Macao Fest anunciou mais uma leva de artistas que vão compor o cartaz do festival marcado para os dias 11 e 12 de Novembro. Depois de arrancar com estrondo ao anunciar a vinda dos Suede a Macau, o KoolTai Macao Fest acrescenta ao cartaz outra artista britânica, Corinne Bailey Rae, que conquistou o mundo com a sua interpretação das sonoridades R&B e a reinvenção da música soul.

Corinne Bailey Rae faz parte de uma rara categoria de cantoras que conquistou o número um de vendas no Reino Unido logo ao primeiro disco, em 2006 quando lançou o álbum “Corinne Bailey Rae”. Ainda nesse ano, na sua primeira tourné internacional, acompanhando John Legend, a cantora britânica actuou no Parque da Bela Vista em Lisboa, no Rock in Rio.

Depois do início de carreira fulgurante, conquistando Grammys, Brit Awards e outros reconhecimentos, a britânica foi cimentando a sua reputação enquanto artista que vai além do sucesso inicial.

O segundo registo, “The Sea” confirmou a trajectória que a artista iria seguir, transparecendo as influências musicais com que cresceu. Na edição japonesa de “The Sea”, Corinne Bailey Rae prendou os fãs com um EP de versões, onde despontam os clássicos “Is This Love” de Bob Marley e “Little Wing” de Jimi Hendrix.

No próximo mês está previsto o lançamento do seu quarto registo discográfico, “Black Rainbows”, disco que deverá ser suportado pela digressão que trará a artista britânica a Macau.

O mundo no Cotai

A malaia Zee Avi é outro dos destaques nas novidades do KoolTai Macao Fest, uma cantora e compositora que começou a carreira em pequenas bandas de rock em Kuala Lumpur ainda com tenra idade. A música passou para segundo plano, quando Zee Avi se mudou para Londres para estudar design de moda. Em 2007, a artista começou a publicar músicas e actuações intimistas no YouTube, acabando chamar a atenção de Ian Montone, manager de bandas como The White Stripes, The Shins, The Raconteurs e M.I.A.

E assim começava a carreira de Zee Avi, que conta entre as influências musicais Cat Power, Regina Spektor, Leonard Cohen, Tom Waits, Jolie Holland, Daniel Johnston, Velvet Underground e Led Zeppelin.

A cantora japonesa Koresawa foi outro nome avançado pela organização do KoolTai Macao Fest, uma misteriosa artista com raras aparições públicas, fazendo-se representar por um personagem de Anime.

O cartaz é completo pela incontornável banda local de rock Lavy e dois artistas de Hong Kong, Jason Kui e winifai.

Mistério local

Ainda sem um anúncio sobre o local onde se irá realizar o KoolTai Macao Fest, a organização acrescenta o alinhamento do festival ainda não está encerrado e, para já, continua a não haver informação sobre o local onde o evento se vai realizar e sobre o preço dos bilhetes.

Recorde-se que o cartaz do festival inclui bandas como Suede, a cantora e compositora taiwanesa Joanna Wang, a brasileira Lisa Ono, o duo de pop-rock Per Se e a banda de Macau Scamper.