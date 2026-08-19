Saúde | Gripe lidera lista de doenças de declaração obrigatória

Os Serviços de Saúde (SS) divulgaram ontem a lista actualizada de doenças de declaração obrigatória, que inclui 45 patologias. Segundo um comunicado, no mês de Julho foram registados 2.936 casos de doenças que devem ser obrigatoriamente declaradas, sendo que a gripe lidera, com a ocorrência de 2,457 casos. Segue-se a infecção por enterovírus, com 344 casos; e a varicela, com apenas 32 casos.

Os SS destacam que, entre Junho e Julho, as maiores alterações registaram-se nas infecções por Salmonella, com um aumento de casos na ordem dos 58,8 por cento; a escarlatina, com menos 54,8 por cento dos casos, e o norovírus, que teve uma grande quebra no número de casos de doença, de 92,3 por cento.

Relativamente ao grande aumento dos casos de Salmonella, os SS dizem ter sido notificados quanto à ocorrência de 27 casos de infecção, “um aumento de cerca de 1,5 vezes em relação aos 11 casos registados no período homólogo do ano anterior”. Trata-se, assim, de “um aumento de 58,8 por cento em relação aos 17 casos registados no mês anterior”.

Destaca-se ainda a ausência de casos de febre chikungunya no mês de Julho, e a ocorrência de três casos de dengue.