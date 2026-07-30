Segurança nacional | EUA acusados de reprimir empresas chinesas após proibição de robôs

A China acusou ontem os Estados Unidos de tentarem reprimir as empresas chinesas, depois de Washington anunciar a proibição da importação de robôs humanoides fabricados no estrangeiro por razões de segurança nacional.

A Administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, acrescentou na terça-feira os robôs humanoides e quadrúpedes à lista de produtos proibidos de entrar nos Estados Unidos, no âmbito de medidas destinadas a proteger a segurança nacional.

A maioria dos robôs humanoides comercializados nos Estados Unidos é fabricada no estrangeiro, nomeadamente na China, cujas empresas e ‘startups’ se afirmaram como pioneiras num setor em rápida expansão.

“A China sempre se opôs firmemente à tendência dos Estados Unidos para invocar abusivamente a segurança nacional para reprimir empresas chinesas”, afirmou ontem a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Mao Ning, em conferência de imprensa.

“O proteccionismo não melhora a competitividade dos Estados Unidos. Apenas prejudica os interesses das empresas e dos consumidores norte-americanos”, acrescentou.

Mao garantiu ainda que Pequim tomará “as medidas necessárias” para defender os interesses das empresas chinesas. Os chamados “dispositivos robóticos avançados”, categoria que inclui “robôs móveis”, foram acrescentados à lista da Comissão Federal das Comunicações (FCC), regulador norte-americano das telecomunicações.