China | Novas regras para travar guerra de preços no sector dos painéis solares

As autoridades chinesas anunciaram novas regras contabilísticas para os fabricantes de painéis solares e vão reunir-se esta semana com responsáveis do sector, numa nova etapa da campanha destinada a travar a guerra de preços na indústria.

Segundo o portal económico Yicai, a nova regulamentação pretende “resolver o caos provocado pelos diferentes métodos de contabilidade” utilizados pelas empresas do sector, que enfrenta uma forte pressão sobre as margens de lucro devido à concorrência baseada na redução de preços, levando algumas fabricantes a operar com prejuízo.

Esta situação, que se prolonga desde 2024, resulta de um excesso de capacidade produtiva e fez com que, das 26 empresas chinesas cotadas que já divulgaram previsões para o primeiro semestre, apenas quatro esperem manter-se lucrativas.

As restantes poderão acumular prejuízos entre Janeiro e Junho equivalentes a 2,7 mil milhões e 3,2 mil milhões de dólares, segundo o Yicai. Pequim acredita que a introdução de um método normalizado para calcular os custos permitirá dar um “passo fundamental” para impedir que as empresas continuem a vender abaixo do custo de produção.

Entretanto, outro importante órgão económico chinês, o Cailianshe, adiantou ontem que a Administração Estatal para a Regulação do Mercado (SAMR) vai reunir-se na sexta-feira com a associação da indústria solar e representantes de empresas do sector para prestar orientações sobre a aplicação das novas regras de fixação de preços.

Especialistas citados pelo Cailianshe consideram que esta iniciativa representa uma mudança da política de Pequim para uma postura mais intervencionista. Já o Yicai enquadra as medidas desta semana num plano mais vasto para criar um quadro regulatório completo para o sector, após a introdução, nas últimas semanas, de novas normas de segurança e eficiência.