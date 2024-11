China | Primeiro robô humanóide eléctrico dá passos decisivos

O primeiro robô humanoide elétrico do mundo, “Tiangong”, passou a ser de código aberto na segunda-feira, uma medida que deverá facilitar o desenvolvimento secundário de robôs humanóides e acelerar a sua integração na vida humana.

Desenvolvido pelo Centro de Inovação em Robótica de Inteligência Artificial Incorporada, com sede em Pequim, o Tiangong é considerado o primeiro robô humanóide de tamanho normal movido exclusivamente a energia eléctrica.

A utilização de “Tiangong” como plataforma de base fará avançar o desenvolvimento secundário da robótica incorporada e a exploração de várias áreas de ponta, como a mecânica corporal e a inteligência incorporada, disse Xiong Youjun, director-geral do centro.

“A plataforma mãe ‘Tiangong’ foi submetida a testes e validação extensivos. Depois de ter sido aberta, outras empresas e instituições de investigação podem utilizá-la diretamente, o que encurta o ciclo de desenvolvimento da indústria e reduz os custos de investigação e desenvolvimento, segundo Liu Yizhang, um gestor responsável pela Tiangong do centro.

O projecto de código aberto abrange duas versões do robô humanóide – “Tiangong 1.0 LITE” e “Tiangong Pro”, com desenvolvimento de software e documentos de design estrutural já disponíveis para investigadores e colaboradores, disse Liu. Até ao final do ano, o centro planeia lançar outros projectos estruturais de código aberto, arquitetura de software e sistemas eléctricos, de acordo com Liu.

O “Tiangong” tem uma velocidade média de 10 quilómetros por hora e uma velocidade máxima de 12 quilómetros por hora, sendo líder na sua categoria. Pode deslocar-se suavemente em diversos terrenos, como declives, escadas, relva, gravilha e areia.

Alguns representantes da Universidade de Pequim, da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, da UBTECH e da Universidade de Jianghan afirmaram acreditar que o projecto de código aberto pode impulsionar o desenvolvimento da cadeia de fornecimento de robótica humanoide. Liu explicou que muitos componentes principais são desenvolvidos de forma independente por empresas, mas os padrões de desempenho permanecem inconsistentes. O código aberto do robô permitirá o desenvolvimento numa plataforma unificada.

Desde o seu lançamento oficial em abril de 2024, o Tiangong já foi aplicado em vários cenários, incluindo tarefas de recolha e colocação em armazéns e patrulhas para centrais eléctricas.

A indústria foi identificada pelo Ministério da Indústria e das Tecnologias da Informação como uma nova fronteira para a concorrência tecnológica e um motor fundamental do crescimento económico.

Anteriormente, o National Local Joint Humanoid Robot Innovation Center, sediado em Xangai, também revelou o seu robô humanóide de utilização geral e de código aberto, Qinglong. O Qinglong mede 185 cm de altura e pesa 80 kg, segundo a empresa.