China considera terrorismo “inimigo público da humanidade”

A China afirmou que o terrorismo “é o inimigo público da humanidade” e que a prevenção de atentados “é responsabilidade comum da comunidade internacional”, após um atentado suicida matar pelo menos 24 pessoas no oeste do Paquistão.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lin Jian disse em conferência de imprensa que a China “vai continuar a apoiar o Paquistão nas operações antiterroristas e a proteger resolutamente a segurança dos cidadãos, projectos e instituições chinesas no estrangeiro”, que foram alvo de ataques terroristas anteriormente no Paquistão, embora desta vez não tenham sido registadas vítimas chinesas.

Lin afirmou que “qualquer tentativa de minar a confiança mútua entre a China e o Paquistão e a cooperação entre os dois países não será bem-sucedida”.

“A China vai continuar a apoiar o desenvolvimento económico e social do Paquistão e a melhoria dos meios de subsistência das pessoas”, acrescentou. A explosão na estação de comboios de Quetta, na província do Balochistão, ocorreu quando os soldados de infantaria do exército paquistanês regressavam de um curso de formação.

O Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), um grupo nacionalista baluchês que luta contra Islamabade por um Baluchistão independente, reivindicou a autoria do atentado numa declaração nas redes sociais, afirmando que o alvo era o pessoal do exército na estação.

Pequim, que mantém laços estreitos com Islamabade, comprometeu-se a investir 64 mil milhões de dólares em projetos de infraestruturas no Paquistão no âmbito do Corredor Económico China-Paquistão (CPEC), que liga a Ásia Central e do Sul à China.

Milhares de chineses estão a trabalhar em projetos relacionados com aquela iniciativa. Dois cidadãos chineses foram mortos num ataque, no mês passado. Em março, cinco engenheiros chineses e um motorista paquistanês morreram num atentado suicida.